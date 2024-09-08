日本将棋連盟の創立100周年に当たる8日、東京都渋谷区の新将棋会館が現在の将棋会館からJR千駄ケ谷駅に約300メートル近付いた地に完成した。不動産大手のヒューリックが建設した「ヒューリック将棋会館千駄ケ谷ビル」（地上4階地下1階、敷地面積4529平方メートル）の1階部分2460平方メートルに入居する。10月1日に道場やカフェ、売店を一体化した「棋の音（きのね）」がオープンし、公式戦の対局は年明けから新会館を舞台に繰り