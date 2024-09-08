Snow Man目黒蓮（27）が8日、フジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に出演。フジテレビ系でヒット中のドラマ「海のはじまり」に出演中で、プロデューサー村瀬健氏（50）と主題歌「新しい恋人達に」を手がけたback number清水依与吏（40）と対談した。対談の初っぱなで村瀬氏が「『目黒さん』って呼ぶよ」と語り掛けると目黒は「やめてください。いつもの感じでいきましょう、いつもの感じで」と苦笑。さらに村瀬氏の口は止