[７日 ロイター] - 中国人民銀行（中央銀行）が８月に金の購入を見送ったことが７日発表の公式データで分かった。購入見送りは４カ月連続。中国の８月末の金保有量は７２８０万トロイオンス。ドル建てでは７月末の１７６６億４０００万ドルから１８２９億８０００万ドルに増加した。金価格は今年２１％上昇。人民銀行は購入を停止する前は１８カ月連続で金を購入していた。人民銀行は昨年、単独で世界最大の金の買い手となった