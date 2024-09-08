◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が７日（日本時間８日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。メジャー２年目右腕・ウィリアムズとの初対戦で初回先頭の第１打席は２ボール２ストライクからの５球目、９９・３マイル（約１５９・８キロ）直球を打って遊ゴロだった。初球には９６・６マイル（約１５５