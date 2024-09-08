◇インターリーグドジャース―ガーディアンズ（2024年9月7日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（30）は7日（日本時間8日）、本拠でのガーディアンズ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は遊ゴロ、打者一巡した初回2死一塁の第2打席は二ゴロに倒れた。初回は右腕ウィリアムズとの対戦。初球の甘く入った速球を狙い打って大飛球が右翼ポール際へ。大谷は右翼ポール際へ伸びる打球をしばらく目で追ってから走り出した