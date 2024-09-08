男子バレーボールの石川祐希選手には、「ターニングポイント」と語る2つの試合がある。それぞれどんな学びを得たのか。石川選手の自叙伝『頂を目指して』（徳間書店）より、一部を抜粋・再編集して紹介する――。写真＝時事通信フォトバレーボール男子準々決勝・イタリア―日本。イタリアに敗れ、悔しそうな表情の石川祐希＝2024年8月5日、フランス・パリ - 写真＝時事通信フォト■ベスト8を目指して戦った東京五輪2021年7月24日。