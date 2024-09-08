台風11号が非常に強い勢力で中国南部の海南省や広東省に上陸し、3人が死亡するなど被害が広がっています。【映像】台風11号が上陸した中国南部の様子台風11号は一時、猛烈な勢力にまで発達し、中心付近の最大瞬間風速は65ｍとなっています。中国国営の新華社通信によりますと、6日に海南省に上陸、その後、広東省に再び上陸しました。7日の正午までに、停電や通信の遮断、家屋の倒壊などで約123万人が被災し、3人が死亡、95