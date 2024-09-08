大手飲料メーカーのキリンを50代で早期退職、それまで縁がなかった長崎の離島に移住したおじさん3人が造るクラフトジン「GOTOGIN」が大人気だ。会社員時代から一変した離島での仕事、生活、価値観について、どう思っているのか聞いた。（前後編の後編） 【画像】脱サラおじさん3人の生活 好きな仕事をして、喜んでくれる人がいて、それよりいいことあるの？ 大手企業を早期退職し、3人で創業した「五島つばき蒸溜所