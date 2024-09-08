【ＴｈｅＢｉｒｔｈｄａｙ／ＬＩＶＥＡＴＮＡＫＡＮＯＳＵＮＰＬＡＺＡ２０２２“ＧＯＷＥＳＴ．ＹＯＵＮＧＭＡＮ”（２０２４）】昨年１１月２６日に５５歳の若さで急逝したチバユウスケの最後のツアー最終公演（２０２２年１２月８日、中野サンプラザ）を完全収録した３枚組ライブ盤。Ｂｌｕ―ｒａｙも同時発売され、アナログ盤は３枚組のボリュームだ。現時点でＣＤの発売はない。公演前日にリリースされた最後