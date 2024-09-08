◆秋季リーグ◇仙台六大学野球第２節第１日▽１回戦東北大３−７仙台大（７日・東北福祉大野球場）仙台大は７―３で東北大に勝利。大学日本代表に選ばれた最速１５２キロ左腕の渡辺一生投手（３年＝日本航空）が今秋初先発し、６回２安打１０奪三振１失点と好投した。春にＭＶＰなど３冠を成し遂げ優勝に導いたエースが、今大会も個人タイトルと２季連続優勝を目標に躍動を誓った。仙台大のエース左腕・渡辺が東北大打線