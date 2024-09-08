９月２日、都内某ホテルにて格闘家・平本蓮（26）の会見が行われた。X上に投稿された音声メッセージを発端とする、自身の「ドーピング疑惑騒動」を明確に否定するためだ。多くのメディアが詰めかけた会見直後、「会見の場では話せなかった真相」について、渦中の平本蓮がFRIDAYデジタルの独占取材に応じた――。白いピンストライプのスーツ姿で軽めのシャドーボクシングを披露しながら、平本はまず、こんな話を語り出した。「ラス