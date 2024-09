アメリカ政府は中国を含むその他の敵対国に対し、AI関連アプリケーションに必要な高性能半導体の輸出に関して厳しい制限を設けています。さらに2024年9月5日(木)にアメリカ商務省産業安全保障局(BIS)が、日本やオランダ、イギリスなどの国とともに量子コンピューティングおよびその他の先進技術の輸出に対する規制を実施することを発表しました。Department of Commerce Implements Controls on Quantum Computing and Other Advan