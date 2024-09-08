◆秋季高校野球青森大会２回戦青森山田１２―０八戸東※５回コールド（７日・青森県営）青森２回戦では、今夏の甲子園４強の青森山田が八戸東を１２―０の５回コールドで下した。甲子園ではベンチ外だった葛西陽永（ひなた）左翼手（２年）が３打数３安打２打点とレギュラー定着をアピールした。チーム最高成績の４強と躍進した夏の甲子園から約半月、新チームの初戦で青森山田・葛西が輝いた。２番・左翼で先発。初回１死か