【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・アストロズの菊池雄星は７日（日本時間８日）、本拠地ヒューストンでのダイヤモンドバックス戦に先発し、２本塁打を許して６回７安打４失点だったが、味方の援護があり、８勝目（９敗）を挙げた。メジャー６年目で通算４０勝に到達し、日本人の左投手では石井一久（ドジャース、メッツ）を抜いて単独最多となった。試合は１１―５だった。アストロズはア・リーグ西地区首位を快走。菊池