「パリ・パラリンピック、車いすテニス男子シングルス・決勝」（７日、ローランギャロス）世界ランキング２位の小田凱人（１８）＝東海理化＝が同１伊のアルフィー・ヒューエット（英国）を６−２、４−６、７−５で下し、金メダルを獲得した。最終セットの終盤、相手のマッチポイントをしのいで劇的な逆転勝利を収めた１８歳の最年少金メダル獲得と「ヤバイ、カッコ良すぎる俺」の名言を残した小田とともに、見ていた者の心