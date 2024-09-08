フリーの膳場貴子アナウンサーが司会を務めるＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）が８日、放送された。番組内では７日に行われた延長１２回までおよび、最後はオコエ瑠偉外野手（２７）のプロ初となるサヨナラ２号ソロで劇的勝利を収めた巨人―ＤｅＮＡを取り上げた。元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏は「もしジャイアンツが今年優勝するとしたら、ターニングポイントになる試合と言い切ってもいいくらい」ときっぱり