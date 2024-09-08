【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）は7日、女子シングルス決勝が行われ、大会第2シードのアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）は7-5、7-5で第6シードのジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）に勝利し、四大大会（グランドスラム）通算3勝目となる優勝を果たした。サバレンカは40本のウイナーを決め、2連覇中の全豪オープン（Australian Open Tennis Tournament）に続くグランドスラ