Scott DiSavino[６日 ロイター] - 米エネルギーサービス会社ベーカー・ヒューズの週間データ（６日までの週）によると、国内石油・天然ガス掘削リグ稼働数は、６月下旬以来初めて４週連続で減少した。リグ稼働数は１基減の５８２基で、６月以来の低水準となった。石油リグは４８３基で変わらず、ガスリグは１基減の９４基で２０２１年４月以来の低水準。