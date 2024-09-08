『2024 ミスENTAME』で審査員特別賞を受賞したグラビアアイドルの大森舞美が7日、ソフマップAKIBAアミューズメント館でファーストDVD『I MY ME』（エスデジタル）の発売記念イベントを開催した。 大森さんは、自身初の作品を目にした感想について「最初にサンプルを見たときは、あまりに恥ずかしくて携帯を投げるほどだった」と振り返り、最終的には3回目にしてようやく冷静に映像を見ることができたログインして続きを読むThe pos