（資料写真）７日午後８時４５分ごろ、横浜市鶴見区下末吉６丁目の市立末吉中学校（鉄筋コンクリート造４階建て）で、「火災報知機が鳴動している」と警備会社から１１９番通報があった。３階の第２理科室の一部約１平方メートルを焼いた。けが人はいなかった。鶴見署によると、出火当時、校内は無人。理科室内のごみ箱周辺が激しく燃えていたという。