大分県別府市で男子大学生２人が死傷した死亡ひき逃げ事件で、道路交通法違反（ひき逃げ）容疑で公開手配されている八田與一（よいち）容疑者（２８）を警察庁が重要指名手配容疑者に指定してから８日で１年となる。発生から時間がたち、情報が少なくなる中、県警は６月以降、時間の経過を踏まえた似顔絵や情報提供を呼びかける新たな動画を公開。再び目撃情報などが寄せられるようになっており、関係者は「八田容疑者を見つける

◆8日で事件発生から1年、大分県警が情報提供を呼びかけ