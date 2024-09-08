◆米大リーグドジャース―ガーディアンズ（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）右肩腱（けん）板損傷で６０日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャース・山本由伸投手（２６）が７日（日本時間８日）、本拠地・ガーディアンズ戦の試合前にブルペンで投球練習を行った。山本は３日（同４日）の３Ａの試合で負傷後２度目のリハビリ登板に臨み、２回２安打２失点だった。１０日（同１１日）の本