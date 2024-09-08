【ソニー日本女子プロゴルフ選手権】第2日❤ＳＥＸＹすぎるっ！！！❤ 原英莉花、胸元パックリの純白衣装で前かがみ！！！30度を超える気温で蒸し暑いものの、強い海風は吹かず予選2日間は予想以上にスコアが伸びた。初日8アンダーで飛び出した竹田麗央（21）は、この日もスコアを5つ伸ばし、通算13アンダーで首位をキープ。岩井明愛（22）が通算10アンダー2位につけ、23位発進の山下美夢有（23）は65と爆発し、通