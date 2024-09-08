（写真はイメージ）／（Ｃ）日刊ゲンダイ日刊ゲンダイDIGITAL

女性客の下半身をスマホで盗撮 日焼けサロン経営者の悪質な手口

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 女性客の裸を盗撮したとされる日焼けサロン経営者についてゲンダイが報じた
  • 日焼けマシン使用中の女性の足元からスマホを差し入れ、盗撮したとされる
  • 経営者は「シャッター音を無音化できるアプリ」を入れていたと捜査事情通
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