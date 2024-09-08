回転寿司スシローは、“スシローカフェ部”の新作スイーツ「カヌレ・ド・ボルドー バニラアイス添え」を、2024年9月4日（水）より全国のスシローにて販売中です。 スシロー「カヌレ・ド・ボルドー バニラアイス添え」  価格：税込300円〜※店舗によって価格が異なります。販売期間：2024年9月4日（水）〜9月29日（日）販売店舗：全国のスシロー 回転寿司スシローは、“スシローカフェ部”の新作スイーツ「カヌ