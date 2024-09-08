韓国系航空会社が下半期に日本路線を拡大する。秋・冬の旅行地として日本を訪れる韓国人観光客が多いだけに供給を拡大して収益性を引き上げる戦略だ。航空業界によると、韓国系航空会社は１０月２７日から来年３月２９日までの冬季スケジュール期間に韓国から日本に向かう路線の増便または新規就航を計画中だ。韓国国土交通部によると、今年に入り７月までの日本路線利用客は１４２７万人で、全国際線利用客の２８．３％を占めた。