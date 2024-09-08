2024年6月13日、JR東海とJR西日本はドクターイエローの引退を発表した。その車両を見るにはどうすればいいのか。鉄道ジャーナリストの梅原淳さんは「走行する日や行程は基本的には非公開だが、いくつか方法がある」という――。写真提供＝hirose_photo_office／アマナイメージズ／共同通信イメージズドクターイエロー（米原―京都＝2019年6月29日、滋賀県大津市） - 写真提供＝hirose_photo_office／アマナイメージズ／共同通信イ