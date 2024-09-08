冷蔵庫内の食品の上にできる、わずかなすき間。「ここに食品を収納できたら便利なのに」と思うことはありませんか？そんな悩みを解決するアイテムが、ニトリで手に入ります。本体がクリアで中身を確認しやすいトレーが、999円(税込)で購入できますよ。人気YouTubeチャンネル「Samia片付け収納チャンネル」の動画から、ニトリのキッチン収納Nブランシリーズから「冷蔵庫棚下収納トレーS」についてご紹介します。