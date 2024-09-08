「どうやったら一緒に寿命を迎えられるか」と聞かれることがあるが、それは不可能である。人が調整できる領域にはない。だが、私の患者の妻、佳代子さん（仮名・82歳）はそれを望んでいた。佳代子さんの夫、拓三さん（仮名・87歳）は肺気腫で、在宅酸素を3Lで吸入していた。眠る時間が増えてきており、外出も困難になってきていた。認知症も進んでいる。一方で、佳代子さんは元気でピンピンしている。一緒に寿命を迎えられる要素は