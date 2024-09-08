◆パ・リーグ日本ハム５―１オリックス（７日・エスコンフィールド）日本ハムのアリエル・マルティネス捕手（２８）が７日のオリックス戦に５番・一塁で先発出場し、３試合ぶりの１３号３ランを放った。８月の月間打率１割７分５厘と低迷していたが、９月に入り２本目の本塁打と９２日ぶりの猛打賞をマークし、チームを４連勝に導いた。正真正銘のヒーローだ。サヨナラ押し出し四球を選んだ６日から一夜、この日は観客が“ハ