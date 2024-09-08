こんにちは、コラムニストのおおしまりえです。「人生一度きりだから」これは今回話を聞いた西川こみあげさん（44歳）の口癖です。人生一度きりだからこそ、こみあげさんは中古キャンピングカーを購入し、2020年から約3年間、出発当時2歳だった娘のことちゃんと共に家族で日本中を巡りながら子育てを行いました。その様子は、自身のYouTubeチャンネル「ビビりの家族が行くキャンピングカー生活」でも多数配信されています。