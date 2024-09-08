虎に翼』（NHK総合）で継母を演じる余貴美子の演技を見て、やっぱりこの人は妖艶な魅力を持った俳優だなと思った。最高裁判所初代長官の後妻である立場から慎ましく振る舞ってきた淑女が、老齢とともに変化していく様をダイナミックに表現しているのである。イケメン研究をライフワークとする“イケメン・サーチャー”こと、コラムニスト・加賀谷健が、余貴美子の演技の“狙い”を読み解く。◆レギュラー化してもなぜか新し