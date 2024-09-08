【ペルチャッハ共同】オーストリア・ペルチャッハで7日、ヨハネス・ブラームス国際コンクールの室内楽部門の決勝があり、ピアノ菊野惇之介さんとバイオリン吉村美智子さんのデュオが1位になった。2人は横浜市出身。