気軽に作れるスイーツと言えば、ホットケーキ。おやつや朝食にピッタリなので、作る機会も多いはず。ふっくらと厚みのあるホットケーキには憧れますが、フライパンで焼くと厚さ2cmほどが限界ですよねー。そんな中、ホットケーキミックス・卵・牛乳と、いつもの材料だけで分厚く仕上がるレシピを、YouTubeチャンネル『syun cooking』で見つけました♪簡単にカフェ風スイーツを作れちゃうってわ