【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「『スプモーニ』は曲名がカクテルの名前という、BREIMEN史上初の夏らしい曲。夏の終わりの話らしいですよ」（BREIMEN・いけだゆうた） interfmおよびJFN系列11局で放送中、芸人×アーティストが送る音楽バラエティ新番組『みゅ～じっくろっく』。『THE FIRST TIMES』では、番組で放送されたトークを毎週ダイジェストで紹介！ 75回目となる放送は、DJの山崎