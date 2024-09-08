Image: belleclair こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。 電動モビリティの多様化がとまらない！ 電動キックボードの解禁以降、モーター駆動の乗り物がどんどん増えていますね。免許不要で乗れる電動アシスト自転車もユニークな車両を見かける機会が増えました。 今回ご紹介する「AWB05」もそんな1台。無骨なフレームと極太タイヤはさながらアメリカ