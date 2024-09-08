◇インターリーグアストロズ11ー5ダイヤモンドバックス（2024年9月7日ヒューストン）アストロズの菊池雄星投手（33）が7日（日本時間8日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に先発し、6回を投げ2本塁打を含む7安打を許しながら4失点でまとめ、今季8勝目（9敗）を挙げた。これで7月末の移籍後は投げた試合でチームは7戦全勝。これがメジャー通算40勝目で石井一久を抜いて日本人投手の左腕では単独トップ、この日の6奪三振で