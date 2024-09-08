ボクシングの元ＷＢＯ世界スーパーライト級王者クリス・アルギエリ（４０＝米国）が世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３１＝大橋）に今後について?警告?した。専門メディア「３ＫＩＮＧＳＢＯＸＩＮＧ」によると、アルギエリは井上が防衛戦でＴＪ・ドヘニー（アイルランド）に勝利した試合後、自身のポッドキャスト「インサイド・ボクシング・ライブ」で「階級を上げて、より経験のある相手と戦ってきたが、