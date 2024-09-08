● ヤクルト 0 − 6 阪神 ○＜21回戦・神宮＞7日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト−阪神』で解説を務めた大矢明彦氏が、初回のヤクルト・西川遥輝の走塁について言及した。0−4の初回先頭の西川遥輝がライト前安打で出塁。続く長岡秀樹の打席中に、飛び出してしまう。阪神の捕手・梅野隆太郎に素早く一塁に送球され、一塁牽制アウトとなってしまった。大矢氏は「スタートを切るような感じが梅野が少