SNSで話題の【しまむら】のワンピースとは？ 今回は、しまむらのマニアがイロチ買いしたという、「マニア絶賛ワンピ」をご紹介。後ろ姿まで抜かりないリボンデザインで、たまらなく可愛い1着なんです。今すぐ真似したくなる、おしゃれさんのスタイリングとあわせてご紹介します！ マニアが一目惚れ！ 大人可愛いキャミワンピ 【しまむら】「TT*akaリボンキャミOP」\1,639（税込） しまむらマニアの@naa.gramさんが