2015年9月に埼玉県熊谷市で住民6人が相次いで殺害された熊谷6人殺害事件から今年で9年が経つ。家族全員を奪われた男性は加害者に極刑を望んだものの、無期懲役が確定。警察の対応に問題があったのではないか。そんな強い疑念から起こした国家賠償訴訟も1審、2審ともに退けられ、日本の司法に失望させられてきたという。「これが最後になる」。今、最後の望みをかけた最高裁の判断を待つ。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●