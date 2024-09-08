◆米大リーグブルワーズ―ロッキーズ（７日・米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ブルワーズのウィリー・アダメズ内野手が７日（日本時間８日）、本拠のロッキーズ戦の１回に３０号本塁打を放って、６日に大谷翔平（ドジャース）に並ばれた打点を１０１として再び単独トップに立った。４試合ぶりの一発が飛び出したのは１回だった。この日は３番に座って２アウト後、左腕ブラックの初球の外