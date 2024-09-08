俳優・二宮和也が主演を務める、TBS系日曜劇場『ブラックペアン シーズン2』（毎週日曜後9：00）の第9話が、8日に放送される。【写真】渡海先生が再登場！ファン歓喜のシーン原作は、海堂尊氏の小説「ブレイズメス1990」「スリジエセンター1991」（講談社文庫）。日本の医療問題を、エンターテインメントを通して提起し続けてきた海堂氏。2018年4月期に放送されたシーズン1では、二宮和也が天才的な手技（縫合技術）を持つ外