愛知県蒲郡市の路上で、男性の腹を日本刀のようなもので切りつけ、殺害しようとした疑いでフィリピン国籍の男が逮捕されました。 【写真を見る】日本刀のようなもので男性に切りつけ殺人未遂の疑いフィリピン人の男を逮捕 7日午後9時半ごろ、蒲郡市三谷町のマンションの前の路上で、「けんかをして血を流している人がいる」と管理人の男性から警察に通報がありました。 駆け付けた警察が、左脇腹付近から血を流している市内の