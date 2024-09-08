◇高校野球静岡県秋季大会▽敗者復活戦磐田農３−２浜北西（７日・磐田）敗者復活戦と上位決定戦の計１３試合が行われ、県大会に出場する４０校が出そろった。磐田農は浜北西に延長１０回タイブレークの末、３―２で逆転サヨナラ勝ち。２２年ぶりの県大会出場を決めた。浜松大平台は磐田西に１３―３で７回コールド勝ちし、初の県切符。８日に残り上位決定戦５試合を行い、９日に抽選会が行われる。右手でガッツポーズ