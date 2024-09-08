安楽宙斗スポーツクライミングのワールドカップ（W杯）は7日、スロベニアのコペルでリード第5戦が行われ、男子決勝でパリ五輪複合銀メダルの安楽宙斗（JSOL）は2位だった。小俣史温（日体大）は4位、百合草碧皇（早大）は7位。女子の日本勢は決勝に進めなかった。（共同）