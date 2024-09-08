京都府内の公衆浴場（銭湯）の入浴料を議論する府の審議会は4日、大人を現行の490円から510円、中人（6歳以上12歳未満）を150円から160円に値上げするよう、西脇隆俊知事に答申することを決めた。燃料費や人件費などの高騰で経営環境の悪化が続いているため。小人（6歳未満）は60円に据え置く。神奈川の銭湯入浴料、530円に2月1日から東京抜き全国最高値銭湯の入浴料は都道府県によって違い、各都道府県の審議会などで議論さ