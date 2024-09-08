オランダ代表がUEFAネーションズリーグ(UNL)リーグAグループ3で白星スタートを切った。7日にボスニア・ヘルツェゴビナ代表をホームに迎え撃ったオランダ。打ち合いとなるが、ジョシュア・ザークツィー、タイアニ・ラインデルス、コーディ・ガクポ、ワウト・ヴェグホルスト、シャビ・シモンズのゴールで5-2と勝利した。試合後のロナルド・クーマン監督は『UEFA.com』で攻撃面の出来に満足感を示した。「ボール保持の面で多くのチャ