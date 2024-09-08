岐阜県川辺町の国道で、道路右側の店に入ろうと右折した乗用車が、前から来たバイクと衝突し、バイクの男性が重傷を負いました。 【写真を見る】コンビニに入ろうと右折しようとした乗用車と衝突し、バイクの男性重傷岐阜・川辺町 7日午後9時前、岐阜県川辺町上川辺の国道41号で、道路右側にあるコンビニエンスストアの駐車場に入ろうと乗用車が右折したところ、前から来たバイクと衝突しました。 この事故で、バイクは転倒し