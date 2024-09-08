パリパラリンピック。53歳の杉浦佳子選手が、日本勢最年長となる金メダルを獲得しました。【映像】日本勢最年長金メダルを獲得した杉浦佳子選手自転車の女子個人ロードレース決勝。53歳・杉浦佳子は2人の孫を持つ前回大会金メダリストです。ゴール直前、3選手でのデッドヒートをわずかに抜け出した杉浦が、全員同タイムの接戦を制し連覇達成、自身の持つ日本勢最年長金メダル記録を更新しました。杉浦はレース後に、「50代